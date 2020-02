Liverpool com equipa de juniores apura-se para os "oitavos" da Taça de Inglaterra

O Liverpool, com uma equipa de juniores, apurou-se esta terça-feira para a quinta eliminatória da Taça de Inglaterra, num jogo de repetição que venceu por 1-0 em casa frente ao Shrewsbury.

Sem a equipa principal, incluindo o treinador Jurgen Klopp, foi o técnico dos sub-23, Neil Critchley, a orientar uma equipa de jovens que se apurou para a os oitavos de final devido a um autogolo, de Williams, aos 75 minutos.

Com esta vitória sobre uma equipa da terceira divisão inglesa, os 'reds' marcaram encontro para março em casa do Chelsea, rival londrino que é quarto classificado da Liga inglesa, liderada pelo Liverpool de forma destacada.

À mesma hora, o Newcastle precisou do prolongamento para afastar o Oxford United, também do terceiro escalão, após um empate a duas bolas no tempo regulamentar, desfeito pelo francês Saint-Maximin aos 116.

Antes, o secundário Derby County venceu por 4-2 o Northampton e apurou-se para os 'oitavos', garantindo que o 'veterano' Wayne Rooney, que também é treinador adjunto da equipa principal, vai reencontrar o Manchester United.