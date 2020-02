Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, acusa a Liga de Clubes de mentir relativamente ao motivo que levou ao adiamento do jogo contra o Santa Clara, no passado sábado, e admite avançar com um protesto.

Em causa está a utilização de um produto, alternativo, que poderá ser nocivo para a pele, como revelou o presidente do clube.

Em comunicado a Liga de Clubes garante que o adiamento se deveu às condições climatéricas.