Sporting considera que Jorge Sousa não tem condições para apitar jogos do clube de Alvalade

O Sporting vai apresentar um protesto junto do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol sobre Jorge Sousa. O clube de Alvalade entende que o árbitro do Porto não tem contições para apitar jogos do Sporting.

A posição do Sporting surge depois do jogo do domingo passado entre o Sporting de Braga e o Sporting.



O Sporting considera ter havido por parte de Jorge Sousa falta bom senso, por mostrar facilidade em mostrar cartões amarelos aos futebolistas do Sporting, isto em comparação com o critério utilizado para os do clube minhoto.



Ao que a SIC apurou, o Conselho de Arbitragem não vai aceitar qualquer veto ao árbitro Jorge Sousa.

