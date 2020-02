Treinador do Famalicão diz que equipa foi mais superior do que o Benfica

O Benfica venceu esta terça-feira o Famalicão por 3-2 em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol, disputado no Estádio da Luz, Lisboa, com o golo do triunfo a chegar já nos descontos.

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, considerou que a equipa foi superior no jogo da Luz. Já Bruno Lage destacou a capacidade do Benfica em recuperar de um resultado negativo.

O jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal está agendado para terça-feira, dia 11 de fevereiro, às 20h45, em Vila Nova de Famalicão.