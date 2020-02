O Académico de Viseu e o FC Porto empataram esta terça-feira a um golo, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol, disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Após o jogo, Rui Borges, treinador do Académico de Viseu, confessou que o empate ainda deixa a equipa a sonhar com a final da Taça de Portugal. Já Sérgio Conceição criticou a equipa de arbitragem por não ter assinalado penálti sobre Corona perto do final do encontro.