Messi não gostou das declarações de Abidal e respondeu nas redes sociais

Éric Abidal, antigo jogador do Barcelona e atual secretário técnico do clube, concedeu uma entrevista ao jornal desportivo espanhol SPORT, onde abordou o despedimento do antigo treinador dos catalães, Ernesto Valverde.

Abidal assumiu o facto de ter detetado um "problema interno ao nível do grupo" e não teve meias medidas a apontar o dedo a alguns jogadores, afirmando que "apesar de não estarem satisfeitos, com algumas decisões do treinador, não tinham a atitude certa e não se aplicavam nos treinos", no entanto garantiu que a relação entre o os futebolistas e o técnico "sempre foi boa".

As declarações do ex-futebolista francês não foram bem recebidas por parte de Leonel Messi, que não perdeu tempo, e utilizou as redes sociais para responder e pedir uma justificação a Abidal.

"Tem de referir quais são os jogadores de que fala, caso contrário está a sujar o nome de todos"

"Sinceramente não gosto de fazer estas coisas, mas penso que cada um tem que ser responsável pelas suas tarefas e assumir as suas decisões. Os jogadores, por aquilo que acontece em campo. Além disso somos os primeiros a reconhecer quando não estivemos bem. Os responsáveis pela área de gestão desportiva também devem assumir as suas responsabilidades e, acima de tudo, encarregarem-se das decisões que tomam", escreveu o capitão da equipa numa publicação no Instagram.

O argentino pediu ainda ao diretor técnico para "referir quais são os jogadores de que fala, caso contrário está a sujar o nome de todos e a alimentar coisas que se dizem e não estão certas".