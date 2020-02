Mirandés, da II Liga, nas meias-finais da Taça do Rei depois de vencer Villarreal

O Mirandés, da II Liga espanhola de futebol, reforçou esta quarta-feira o estatuto de 'tomba-gigantes' e apurou-se para as meias-finais da Taça do Rei, ao vencer por 4-2 na receção ao primodivisionário Villarreal.

Depois de ter deixado pelo caminho Celta de Vigo e Sevilha, o Mirandés voltou a eliminar outra formação do escalão principal, num encontro no qual Martín Merquelanz foi a grande figura, com um golo e três assistências, a primeira das quais para o brasileiro Matheus Aias inaugurar o marcador, aos 17 minutos.

O Villarreal, sétimo classificado da I Liga, chegou ao empate aos 32 minutos, através de Javier Ontiveros, mas Merquelanz deu nova vantagem ao Mirandés, aos 45+3, de grande penalidade, antes de o experiente Santi Cazorla repor a igualdade, aos 55, de penálti.

Contudo, o 11.º colocado da II Liga espanhola chegou ao triunfo, graças aos tentos de Odei Onaindia e Antonio Sanchez, aos 58 e 90+2 minutos, respetivamente, ambos a passe de Merquelanz.

Esta é a segunda vez que o Mirandés se apura para as meias-finais da Taça do Rei, depois de lá ter chegado em 2011/12.

A formação orientada pelo antigo lateral direito do Athletic Bilbau Andoni Iraola junta-se nas meias-finais ao Granada, que na terça-feira venceu o Valência, por 2-1.