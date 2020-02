Mourinho critica Klopp: "Faz o que as regras permitem e até o que elas não permitem"

O Tottenham joga esta quarta-feira o encontro de desempate dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra frente ao Southampton. Na antevisão do jogo, José Mourinho comentou a decisão do Liverpool em permitir a ausência de Jurgen Klopp no banco e de colocar em jogo a equipa de reservas no jogo com o Shrewsbury, também da Taça de Inglaterra. Os reds protestaram contra o calendário do futebol em Inglaterra.