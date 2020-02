Paris Saint-Germain dá mais um passo rumo à revalidação do título

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu esta terça-feira em Nantes por 2-1, em jogo da 23ª jornada da I Liga francesa de futebol, dando mais um passo rumo à revalidação do título.

Os dois golos do PSG tiveram um protagonista comum, o argentino Angel Di Maria que fez a assistência para o primeiro golo do avançado argentino Mauro Icardi, aos 29 minutos, e cobrou o pontapé de canto para o segundo de autoria do central alemão Thilo Kehrer.

O máximo que o Nantes conseguiu foi reduzir para 2-1, aos 68 minutos, e reentrar na discussão do resultado, mas a equipa parisiense controlou o jogo por forma a levar os três pontos.

Nos outros dois jogos de hoje da 23ª jornada, o Lille, quarto classificado, com os internacionais portugueses José Fonte e Renato Sanches no onze, venceu na receção ao Rennes, que ocupa o terceiro lugar, enquanto o Mónaco, com o internacional português Adrien Silva a titular, recebeu e venceu o Angers por 1-0.

O golo do triunfo do Lille foi marcado pelo veterano avançado Loic Rémy, logo aos quatro minutos, enquanto o golo que valeu os três pontos ao Mónaco foi de autoria do montenegrino Stevan Jovetic, aos 18 minutos.

O médio português Xeka iniciou o jogo no 'banco' do Lille, mas foi lançado em campo aos 87 minutos, a render o seu colega Jonathan Bamba, enquanto o central Tiago Djaló não chegou a ser utilizado.

No Mónaco, Adrien Silva foi o único português a alinhar, visto que Gelson Martins viu cartão vermelho no jogo em Nimes, por empurrar por duas vezes o árbitro da partida, arriscando um castigo pesado.

O PSG lidera com 58 pontos, seguido do Marselha, que tem menos um jogo, com 43, do Rennes, com 40 e do Lille, com 37, enquanto o Mónaco é nono classificado, com 32 pontos, os mesmos do Nantes, que é 10.º.