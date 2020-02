"Quando jogo PlayStation não cometo erros": as críticas de Mourinho ao VAR

O Tottenham joga esta quarta-feira o encontro de desempate dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra frente ao Southampton. Na antevisão do jogo, José Mourinho voltou a criticar a atuação do videoárbitro, nomeadamente no que respeita ao tempo de espera das decisões e ao erros cometidos.