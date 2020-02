De Rossi disfarçou-se para realizar o sonho de assistir ao dérbi de Roma no meio dos adeptos

Daniele De Rossi, antigo capitão da AS Roma, representou o clube italiano durante 18 temporadas e tinha o sonho de assistir ao 'dérbi da capital', entre a Roma e a Lazio.

De forma a passar despercebido dos restantes adeptos da "curva sul" do Estádio Olímpico de Roma, zona onde se encontram os apoiantes mais fervorosos, De Rossi passou horas com uma maquilhadora profissional a preparar um disfarce.

"Isto é o que acontece quando o teu marido decide ir à Curva Sul para realizar um sonho", disse a mulher do ex-futebolista numa publicação do Instagram, onde é possível assistir a todo o processo de maquilhagem.

De Rossi, que terminou a carreira no Boca Juniors, do campeonato Argentino, assistiu ao jogo no dia 26 de janeiro, e o resultado não podia ter sido melhor, uma vez que ninguém o reconheceu.