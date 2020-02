Hugo Almeida deixa os relvados aos 35 anos

Hugo Almeida anunciou esta quinta-feira o final da carreira como futebolista. O avançado destacou-se ao serviço do Porto, tendo jogado depois em outros países, entre os quais a Alemanha onde alinhou no Werder Bremen. Pela seleção apontou 19 golos em 57 jogos.

Na hora da despedida recebeu a última camisola assinada pelo plantel que Hugo Almeida espera ver subir à I liga no final da época. Com a voz embargada e derramando algumas lágrimas agradeceu aos companheiros de equipa, treinadores e família o apoio durante a carreira. A académica é o último clube como avançado, mas também será o primeiro como treinador. Agora vai fazer parte da equipa técnica dos sub13 e sub 23 da briosa.

Porto, Leiria, Werder Bremen e Beksitas são alguns dos emblemas por onde passou. Como profissional fez quase 600 jogos e marcou 192 golos. Na seleção esteve em dois mundiais e 2 europeus. Marcou por 19 vezes em 57 internacionalizações.

Aos 35 anos o avançado que deixa o interior dos relvados a meio da época marcou o último golo em novembro na derrota da académica por 3 a 2 com o Vilafranquense.