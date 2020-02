Morreu esta quinta-feira, aos 42 anos, o antigo avançado do Benfica André Neles, anunciou o Uberlândia Esporte Clube, clube brasileiro em que o jogador começou a carreira.

O avançado passou por dois clubes portugueses: em 2001 jogou com a camisola do Benfica e entre 2002 e 2004 foi jogador do Marítimo. No Brasil, André Neles representou o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Internacional de Porto Alegre.