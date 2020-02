Gabriel falha clássico no Dragão

O médio Gabriel, do Benfica, vai falhar o clássico deste sábado frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, referente à 20.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

O jogador brasileiro está com um problema de visão que o impede de jogar.

Gabriel volta assim a falhar o clássico, depois de, na primeira volta, não ter também entrado nas opções de Bruno Lage, devido a uma lesão contraída na Supertaça.

Bruno Lage elogia FC Porto e diz que Benfica se preparou para ganhar

Bruno Lage recusa pensar num cenário em que a vitória pode dar 10 pontos de vantagem ao Benfica na liderança do campeonato. Na conferência de imprensa de antevisão ao clássico, esta sexta-feira, o treinador elogiou o FC Porto e disse que o Benfica se preparou para ganhar.

Sérgio Conceição diz que clássico é importante mas não decisivo

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que o duelo com o Benfica é importante, mas é tão decisivo como os outros 14 jogos que vão faltar até ao final do campeonato.

