Jogo entre Federer e Nadal bate recorde

O jogo entre o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, que decorreu esta sexta-feira na Cidade do Cabo, África do Sul, com objetivos solidários, bateu o recorde de assistência de uma partida de ténis, com 51.954 espetadores.

Precedido de um jogo de pares com o magnata Bill Gates e o comediante Trevor Noah, a partida de cariz solidário entre os dois tenistas recolheu mais de 3,5 milhões de dólares para a Fundação Roger Federer, destinados a projetos educativos no sul do continente africano.

Os dois rivais defrontaram-se no 'court' e a vitória sorriu ao suíço, por 6-4, 3-6 e 6-3, com a assistência a bater o anterior registo máximo, também com Federer, quando defrontou o alemão Alexander Zverev numa praça de touros mexicana, em novembro de 2019, com 42.517 pessoas a assistir.