Clássico Porto-Benfica: Pepe é a grande novidade

O clássico entre Porto e Benica começa daqui a minutos no Dragão, mas fica desde já marcado por incidentes à chegada da claque encarnada ao estádio.



Alguns adeptos do Benfica lançaram várias tochas em direção à zona onde estavam elementos dos Superdragões que responderam de imediato também com o arremesso de várias tochas à claque do Benfica.

Só a pronta ação dos bombeiros e da PSP acabou por impedir que a situação escalasse para um cenário mais grave. A polícia fez, pelo menos, uma detenção e os bombeiros apagaram de imediato as tochas, bem como assitiram logo no local o ferido ligeiro que resultou do incidente.

Já há onzes iniciais