Real Madrid vence Osasuna e reforça a liderança em Espanha

O Real Madrid somou este domingo a quinta vitória seguida na Liga espanhola de futebol e consolidou a liderança da prova, ao operar a reviravolta e vencer por 4-1 na visita ao Osasuna.

Em Pamplona, o defesa Unai Garcia colocou o Osasuna em vantagem, aos 14 minutos, mas os 'merengues' deram a volta ao marcador ainda no primeiro tempo, com golos de Isco, aos 33, e Sergio Ramos, aos 38.

Na etapa complementar, a equipa comandada por Zinedine Zidane deu maior expressão ao resultado, através de Lucas Vázquez, aos 84 minutos, e Luka Jovic, aos 90+2, assegurando, provisoriamente, uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado, FC Barcelona, que joga hoje no reduto do Bétis.

A Real Sociedad, que esta semana eliminou o Real Madrid da Taça do Rei de Espanha, superou o rival Athletic Bilbau, por 2-1, no dérbi basco, e subiu ao sexto lugar. Portu, aos 65 minutos, e o sueco Isak, aos 83, anotaram os tentos da Real Sociedad, enquanto Iñaki Williams, aos 71, marcou para os bilbaínos, que terminaram a partida reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Iker Muniain, aos 89.

No primeiro jogo do dia, o ex-avançado do Benfica Raúl de Tomás apontou o quinto golo em cinco jogos pelo Espanyol e assegurou a vitória por 1-0 dos catalães na receção ao Maiorca. Os 'periquitos' igualaram os maiorquinos e o Leganés, todos com 18 pontos, e entregaram a lanterna-vermelha ao Celta de Vigo, que tem 17, mas ainda joga hoje, diante do Sevilha.