Árbitra expulsa adepto da bancada devido a insultos machistas

O campeonato de futebol feminino da Argentina ficou no sábado passado marcado por um momento insólito, depois da árbitra do jogo expulsar um adepto da bancada.

O jogo entre o UAI Urquiza e o Racing estava no início da segunda parte, quando a árbitra decidiu parar a partida. No vídeo, é possível ver Roberta Echeverría a dirigir-se à bancada e a chamar os polícias que estavam no campo.

De acordo com o jornal argentino Clarín, a árbitra apontou para um dos adeptos e disse para se retirar. Roberta Echeverría justificou a decisão com os insultos machistas que o homem preferiu contra algumas das jogadoras.