Bruno Lage revela conversa com Soares Dias depois do clássico

Bruno Lage revelou esta segunda-feira a conversa que teve com Artur Soares Dias, depois do clássico de sábado no Dragão.

O treinador do Benfica diz que pediu desculpa ao árbitro pela forma como entrou em campo nos instantes finais da partida.

