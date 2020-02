Ronaldo furioso com atual momento da Juventus

Segundo o jornal italiano Tuttosport, Cristiano Ronaldo está "desiludido com a equipa" e "furioso" com o atual momento da Juventus no campeonato.

Os italianos perderam o último jogo contra o Hellas Verona, por 2-1, com o único golo da Juventus a ser apontado por Cristiano Ronaldo, e no final do encontro o português dirigiu-se de imediato para o balneários, não tendo feito o habitual agradecimento aos adeptos que apoiaram a equipa e recusando tirar uma selfie com um fã, avança o jornal italiano.

Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem no Instagram após o encontro onde diz: "Não foi o resultado que queríamos, mas temos de continuar a trabalhar arduamente para alcançarmos os nossos objetivos".