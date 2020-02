Treinador do Famalicão desvalorizou influência das derrotas para o jogo da Taça de Portugal

Na antevisão ao jogo contra o Benfica para a Taça de Portugal, João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, desvalorizou a influência que as últimas derrotas das duas equipas, para o campeonato, podem ter no encontro da Taça.

Depois da vitória do Benfica, por 3-2, no jogo da primeira mãe, as duas equipas voltam a encontra-se na terça-feira, às 20:45, em Famalicão.