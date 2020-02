Benfica e Famalicão lutam por um lugar na final do Jamor

SL Benfica e Famalicão discutem hoje, no segundo jogo da meia-final da Taça de Portugal, o acesso à final da competição, no Estádio do Jamor.

A equipa de Bruno Lage parte em vantagem na eliminatória após o triunfo por 3-2, nos Estádio da Luz, na passada terça-feira, no entanto o treinador português admite que a vantagem "não dá garantia de nada"

André Almeida, Gabriel e Jardel ficaram de fora da lista de convocados do Benfica.

Do lado da equipa do Famalicão, o treinador João Pedro Sousa, garante que apesar de derrota sofrida no último jogo do campeonato, por 7-0, a equipa está "motivada" e tem como objetivo chegar à final.

O jogo está marcado para as 20:45.