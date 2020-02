Melhores surfistas do mundo desafiam ondas gigantes no canhão da Nazaré

Os melhores surfistas a nível mundial marcam presença esta terça-feira na Praia do Norte, na Nazaré, para desafiar as ondas gigantes que se formam no Canhão da Nazaré. O repórter Miguel Guerreiro fez ao início da tarde um ponto de situação.

Francisco Spínola, representante da World Surf League em Portugal, explica como é feito o processo de alerta aos surfistas quando são previstas ondas gigantes na região.