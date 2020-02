Surfista português retirado inconsciente do mar na Nazaré

Está fora de perigo o surfista português, Alex Botelho, que foi retirado inconsciente do mar esta terça-feira, na praia do Norte, na Nazaré, durante a prova do Circuito Mundial de Ondas Grandes.

A situação gerou muita preocupação entre os milhares de pessoas que estavam a assistir ao Nazaré Tow Surfing Challenge, levando mesmo a organização a interromper a prova a cerca de dez minutos do seu fim.