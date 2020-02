Árbitro assistente do Famalicão-Benfica festejou a sua própria decisão

O Benfica qualificou-se esta terça-feira pela 37.ª vez para a final da Taça de Portugal de futebol, ao empatar em casa do Famalicão (1-1), na segunda mão das meias-finais. O jogo ficou marcado por um momento que se tornou viral nas redes sociais.

Nas imagens da transmissão televisiva pode ver-se o árbitro assistente Sérgio Jesus, de punho cerrado, alegademente a festejar a própria decisão no golo do empate do Famalicão. Bruno Lage desvalorizou o episódio.