Benfica alvo de processo disciplinar devido às críticas à arbitragem

O Benfica vai ser alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estão as críticas à arbitragem do clássico, do fim de semana passado, e o pedido de árbitros estrangeiros nos jogos que envolvem os encarnados e o FC Porto.

O processo surge na sequência da newsletter do Benfica, publicada no site do clube, e da denúncia da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.

Cabe agora à comissão de instrutores da Liga fazer a instrução do processo.

