Canhão da Nazaré soltou ondas até quase 20 metros de altura

Os dois surfistas portugueses da Team Portugal Alex Botelho e Hugo Vau foram hospitalizados.

Alex Botelho chegou a estar inconsciente no mar durante cerca de dois minutos, até ser resgatado da água e encaminhado para o Hospital de Leiria. Vai continuar hospitalizado sob observação e vai ser sujeito a novos exames, mas o médico responsável pelo atleta, Nuno Oliveira, considera que a sua situação clínica está controlada.

Já Hugo Vau partiu uma perna e também foi hospitalizado, uma informação dada já à noite aos jornalistas pela organização, desconhecendo-se, neste momento, mais detalhes.

O surfista havaiano Kai Lenny venceu os prémios do Nazaré Tow Surfing Challenge para a "melhor onda do dia" e, em conjunto com o brasileiro Lucas Chianca, para a "melhor dupla" da prova disputada na Praia do Norte.

No quadro feminino da competição organizada pela Liga Mundial de Surf (WSL), a francesa Justine Dupont ganhou o galardão para a "melhor onda do dia".

O prémio "compromisso" foi entregue à equipa de segurança na água, encabeçada pelo brasileiro Edilson Assunção, mais conhecido pela alcunha de alemão de Maresias.