FC Porto junta-se ao Benfica na final da Taça

O FC Porto garantiu esta quarta-feira uma vaga na final da Taça de Portugal, ao vencer, no Estádio do Dragão, o Académico de Viseu, equipa que milita na II Liga portuguesa, por 3-0, em jogo da 2.ª mão das meias-finais.

Alex Telles (19', de penálti), Zé Luís (64') e Sérgio Oliveira (74') fizeram os golos do triunfo portista, suficientes para assegurar o apuramento depois do empate a um golo que se registou em Viseu, no duelo da primeira mão.

Na final da prova-rainha do futebol português, os "azuis e brancos" vão medir forças com o Benfica, que na terça-feira eliminou o Famalicão na outra meia-final.

O jogo decisivo está agendado para 24 de maio, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras.