Galácticos juniores do Real Madrid estiveram na Nazaré a assistir às ondas gigantes

Vinícius Júnior e Rodrygo Goes, jogadores brasileiros do Real Madrid, passaram o dia de folga do clube, na passada terça-feira, na Nazaré, a apoiar os surfistas de ondas gigantes no Nazaré Tow Surfing Challenge.

O momento ficou registado nas redes sociais.



O dia ficou marcado pelo incidente com o surfita português Alex Botelho

Canhão da Nazaré soltou ondas até quase 20 metros de altura

