Marselha, de Villas-Boas, eliminado da Taça de França de futebol

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, foi esta quarta-feira afastado da Taça de França de futebol, ao perder no reduto do Lyon (1-0), enquanto o Paris Saint-Germain segue para as meias-finais com goleada ao Dijon (6-1).

Com o internacional português Anthony Lopes titular na baliza, o Lyon apenas conseguiu vencer o jogo dos quartos de final e consequentemente garantir a fase seguinte já perto do final, quando Houssem Aouar (81), assistido por Traore, bateu Yohann Pele, e já depois deste ter defendido uma grande penalidade de Moussa Dembele, aos 77 minutos.

Antes, o Paris Saint-Germain 'passeou' em Dijon, com o resultado expressivo (6-1) a ser construído com um golo de Lautoa na própria baliza, no primeiro minuto de jogo, uma vantagem anulada pela resposta eficaz de Chouiar, aos 13, insuficiente para manter a igualdade até ao intervalo, já que Kylian Mbappe (44) viria a bater Runarsson.

No regresso dos balneários, o brasileiro Thiago Silva (50), um 'bis' do espanhol Pablo Saravia (55 e 90+1) e, novamente, um autogolo, desta vez de Coulibaly (86), deram mais ênfase à exibição dos parisienses. Além de Lyon e PSG, também o Rennes, detentor do troféu, está nas 'meias' da Taça, enquanto Saint-Étienne e Epinal, do quarto escalão, vão lutar pela última vaga, na quinta-feira.