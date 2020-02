Benfica-Braga marca o grande jogo da 21ª jornada da Liga

A Primeira Liga do futebol português regressa este fim-de-semana, com o jogo mais mediático marcado para sábado. Benfica e Braga defrontam-se no Estádio da Luz, às 18:00, depois de ambas as equipas terem perdido pontos na última jornada.

O FC Porto que venceu o Benfica por 3-2, no Estádio do Dragão, na 20ª jornada, visita o Vitória de Guimarães, que vem de uma vitória por 7-0 sobre o Famalicão, no domingo. O apito inicial será dado às 17:30

Quanto ao Sporting, joga no sábado às 20:30 em Vila do Conde com o Rio Ave. Silas não poderá contar com Vietto, Mathieu e Luiz Phellype.