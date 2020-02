Menina de 9 anos destaca-se no futebol

Uma menina de nove anos está a destacar-se no futebol. É a única atleta feminina na equipa de sub-10 do Grupo Desportivo de Samora Correia e fez o primeiro hat-trick, que deu a vitória à equipa no último jogo.

A atleta Maria Leonor já vem de escalões inferiores e, por isso, os colegas não estranharam quando entrou uma rapariga na equipa.