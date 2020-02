O acidente de carro de Zidane que acabou com uma selfie

Ignacio Fernandez estava a conduzir em Valdebebas, nos arredores de Madrid, no passado sábado, quando um carro colidiu com o seu, por trás. A surpresa chegou quando o espanhol percebeu quem era o dono do carro: Zinedine Zidane, o treinador do Real Madrid.

"Assim que o vi, reconheci-o e disse-lhe: 'Gostava de te ter conhecido noutras circunstâncias, mas esta não é assim tão má", revelou o gerente de uma loja de mobiliário, citado pelo jornal Marca.

O treinador francês estava a caminho do centro de estágios de Los Blancos, em Valdebebas, quando a colisão entre os veículos aconteceu.

Para prevenir que a situação se alongasse e que os media que estavam perto do centro de estágio percebessem a situação, Ignacio Fernandez ofereceu-se para enviar mais tarde os documentos da seguradora.

No entanto, antes de se despedirem, o espanhol pediu ainda uma selfie para imortalizar o momento.

"Perguntei-lhe se podíamos tirar uma fotografia, porque de outra forma ninguém iria acreditar em mim se dissesse que o Zidane tinha batido com o seu carro no meu."

O jornal desportivo revela que, algum tempo depois, Ignacio Fernandez recebeu uma chamada do representante do treinador espanhol a agradecer a facilidade com que tinha resolvido a situação.