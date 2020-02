As imagens mostram momentos de tensão vividos entre adeptos com adereços do Sporting e os membros da direção do clube, Miguel Afonso e Filipe Osório de Castro, que se queixam de ter sido agredidos.

As agressões terão acontecido num local escondido, já na zona dos elevadores que levam ao camarote presidencial.

Os dirigentes formalizaram a queixa na PSP.

