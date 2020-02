Bruno Lage quer regressar às vitórias no jogo frente ao Sporting de Braga

O Benfica recebe este sábado o Sporting de Braga, no estádio da Luz, às 18 horas, num jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato. Bruno Lage vê o jogo como uma oportunidade de voltar às vitórias e às boas exibições. Rúben Amorim partilha da mesma ambição: o treinador do Braga ainda não perdeu nenhum jogo.