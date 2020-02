City condenado a pagar multa de 30 milhões de euros

O Manchester City foi suspenso por dois anos das competições europeias por ter violado as regras do fair-play financeiro. O clube inglês, onde jogam Bernardo Silva e João Cancelo, foi ainda condenado a pagar uma multa de 30 milhões de euros.

O que está em causa

De acordo com o jornal The Guardian, a UEFA analisou e-mails e documentos publicados pela revista alemã Der Spiegel, em novembro de 2018. Através dessa informação, terá sido possível perceber que o dono do City, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, era o principal patrocinador das camisolas, estádio e academia do clube através da companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos.

As regras do fair-play financeiro foram anunciadas em 2011 com o objetivo de limitar os salários de jogadores e o valor que os proprietários investem nos clubes.

O clube já fez saber que irá recorrer da decisão.