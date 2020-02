Jornada dos Mundiais de vela cancelados devido a tempestade de verão

Altas temperaturas, chuva e ventos instáveis cancelaram a jornada desta sexta-feira dos Mundiais de classes olímpicas de vela, em Geelong, na Austrália, nos quais Jorge Lima e José Costa seguem em 38.º em 49er.

A "tempestade de verão" levou a organização a interromper as competições, que vão ter no sábado as regatas finais de todas as classes.

A dupla lusa, já qualificada para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, soma 92 pontos.

Os austríacos Benjamin Bildstein e David Hussl lideram a competição de 49er, com 27 pontos, menos um do que os neozelandeses Peter Burling e Blair Tuke. Os espanhóis Diego Botin e Iago López Marra permanecem no terceiro posto, com 38.

Jorge Lima e José Costa asseguraram uma vaga na competição de 49er em Tóquio2020, com a classificação para a regata das medalhas nos Mundiais de classes olímpicas de vela de 2018, em Aarhus, na Dinamarca.