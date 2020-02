Luís Filipe Vieira e Fernando Gomes reunidos para falar sobre arbitragem

O dirigente do Benfica Luís Filipe Vieira e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol Fernando Gomes estiveram reunidos na quinta-feira à noite, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Em cima da mesa, estiveram questões relacionadas com segurança e disciplina, mas a arbitragem também foi um dos temas em destaque

De acordo com o jornal A Bola, o presidente do Benfica voltou a reiterar a necessidade de ter árbitros estrangeiros a apitar os jogos do Benfica com o FC Porto.

Entretanto, ficou a saber-se que José Fontelas Gomes vai reunir-se com os clubes profissionais. O presidente do Conselho de Arbitragem vai apelar à contenção, numa altura em que os campeonatos entram numa fase decisiva.