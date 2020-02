Slimani dá vitória ao Monaco sobre o Montpellier

O Mónaco venceu esta sexta-feira o Montpellier por 1-0, em jogo da 25ª jornada da Liga francesa de futebol, graças a um golo do ex-sportinguista Islam Slimani.

O golo do Mónaco surgiu aos 52 minutos, na sequência de um pontapé de canto executado pelo internacional russo Aleksandr Golovin, ao qual Slimani correspondeu com uma cabeçada imparável à entrada da pequena área, saltando mais alto do que todos os seus adversários.

A equipa monegasca alinhou sem nenhum jogador português, visto que Gelson Martins se encontra suspenso preventivamente pela Federação Francesa até final do inquérito que decorre na sequência de dois empurrões que deu no árbitro Mikael Lesage na partida disputada no terreno do Nimes, da 22.ª jornada da Liga, e Adrien Silva cumpriu castigo por acumulação de cartões amarelos.

Com este triunfo, o Mónaco subiu provisoriamente ao quinto lugar, com 38 pontos, ultrapassando justamente o seu adversário de hoje, que soma 37, mas pode ser ultrapassado pelo Estrasburgo, que é sétimo classificado, com 36, caso este vença na deslocação a Lyon, no domingo.

O Paris Saint-Germain lidera o campeonato com 61 pontos, seguido do Marselha, de André Villas-Boas, com 49, do Rennes, com 41, e do Lille, onde alinham os portugueses José Fonte, Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló, com 40.