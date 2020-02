Desistência de Schwartzmann leva Pedro Sousa à final de Buenos Aires

O tenista português Pedro Sousa qualificou-se este sábado pela primeira vez para a final de um torneio ATP, ao beneficiar da desistência do argentino Diego Schwartzmann nas meias-finais em Buenos Aires.

De acordo com a organização do Argentina Open, o tenista da casa, 14.º da hierarquia mundial, desistiu do encontro deste sábado, devido a uma lesão no adutor esquerdo.

Depois de entrar no torneio como 'lucky loser', Pedro Sousa, 145.º do mundo e que nunca tinha passado dos quartos de final num torneio ATP, tornou-se o terceiro português a chegar a uma final, depois de João Sousa e Frederico Gil.

Sousa, de 31 anos, vai defrontar na final o norueguês Casper Ruud, 45.º do mundo, que eliminou o argentino Juan Ignacio Londero, 69.º, por 4-6, 7-5, 6-1.