Lage repete convocatória do Benfica para receção ao Sporting de Braga

O defesa André Almeida continua fora das opções do Benfica para jogo de hoje frente ao Sporting de Braga, da 21.ª jornada da I Liga de futebol, com o técnico Bruno Lage a repetir a convocatória da última partida.

Lage chamou os mesmos 19 jogadores que estiveram nas opções para o jogo de terça-feira frente ao Famalicão, que os encarnados empataram (1-1), garantido o apuramento para a final da Taça de Portugal, depois da vitória na primeira mão por 3-2.

De fora das opções continuam o defesa André Almeida, devido a uma lesão traumática no tornozelo direito, o médio Gabriel, com uma patologia ocular, e o defesa Jardel, a contas com uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito.

O jogo da 21.ª jornada entre o Benfica, líder, com 54 pontos, e o Sporting de Braga, quarto, com 34, está marcado para hoje, às 18:00, no Estádio da Luz, com arbitragem de Hugo Miguel