Leipzig vence e assume liderança provisória da liga alemã

O Leipzig assumiu este sábado provisoriamente a liderança da Liga alemã de futebol, com dois pontos de vantagem sobre o Bayern Munique, ao vencer em casa o Werder Bremen, por 3-0, na 22.ª jornada da prova.

A equipa da casa chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Klostermann e Schick, aos 18 e 37 minutos, e ampliou a vantagem logo no início do segundo tempo, com um tento de Mukiele, aos 46.

O Leipzig assumiu a liderança da prova, com 45 pontos, mas dois do que o Bayern de Munique, que no domingo visita o Colónia.

O Bayer Leverkusen, que na quinta-feira recebe o FC Porto para os 16 avos de final da Liga Europa, venceu por 3-2 no terreno do União Berlim, num encontro que teve três golos nos últimos 10 minutos.

Gentner inaugurou o marcador para a equipa da casa aos sete minutos, mas o Leverkusen empatou a partida aos 22 minutos com um golo de Havertz.

Aos 84 minutos, Diaby colocou a equipa visitante em vantagem, mas apenas três minutos depois, Bulter repôs a igualdade.

A vitória do Leverkusen, que segue no quarto lugar da tabela, com 40 pontos, menos um do que o Borussia Mönchengladbach, que tem menos dois jogos disputados, foi selada em tempo de descontos (90+4) por Bellarabi, que entrou em jogo aos 76 minutos, para o lugar de Amiri.

Num duelo entre equipas do meio da tabela, o Wolfsburgo triunfou por 3-2 na vista ao Hoffenheim com um 'hat-trick' de Weghorts, que converteu duas grandes penalidades, aos 18 e 52 minutos, e apontou o golo da vitória aos 71.

Os golos da equipa da casa, oitava classificada, com mais dois pontos do que o adversário de hoje, que é nono, foram apontados por Baumgartner (45) e Kramaric (60), na conversão de uma grande penalidade.

O lanterna vermelha Paderborn perdeu em casa por 2-1 com o Hertha Berlim e na próxima jornada tem encontro marcado com o heptacampeão Bayern Munique, enquanto o Augsburgo e o Friburgo empataram a um golo.