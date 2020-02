PSG empata com Amiens em jogo com oito golos

O Paris Saint-Germain empatou este sábado com o Amiens (4-4), num jogo da Liga francesa de futebol em que esteve a perder por 3-0, conseguiu dar a volta ao marcador, e cedeu o empate já nos descontos.

A jogar em casa, o Amiens fez de tudo para contrariar o favoritismo do bicampeão francês, e adiantou-se no marcador aos cinco minutos por intermédio de Sehrou Guirassy, com Gael Kakuta, aos 29, a dilatar a vantagem para 2-0, e Fousseni Diabate, aos 40, a apontar o terceiro para a formação do norte de França.

Em cima do intervalo, Ander Herrera reduziu para 3-1 e deu novo fôlego para os parisienses atacarem a segunda parte desta partida relativa à 25.ª jornada. De facto, o PSG entrou decidido a alterar o rumo dos acontecimentos, e conseguiu mesmo. Aos 60, Nianzou Kouassi fez o 3-2 e, apenas cinco minutos depois, o jovem de 17 anos bisou e empatou a partida.

Quando o argentino Mauro Icardi fez o 3-4 para os visitantes, aos 74, parecia que a vitória já não ia fugir ao PSG, contudo, o Amiens acreditou até ao fim e alcançou mesmo o empate aos Sehrou Guirassy, segundos depois de Cavani falhar um lance claro de golo.

Apesar da divisão de pontos, o PSG mantém-se confortável na liderança do campeonato gaulês, com 62 pontos em 25 jogos (mais 13 do que o Marselha, de André Villas-Boas, que só joga no domingo), enquanto o Amiens continua em penúltimo com 21 pontos.