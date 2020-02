Sporting empata em Vila do Conde e perde 3.º lugar

O Sporting perdeu este sábado o terceiro lugar do campeonato ao empatar por 1-1 com o Rio Ave, em Vila do Conde, em jogo da 21.º jornada da I Liga.

O Rio Ave abriu o marcador aos 2 minutos da partida, com um golo de Lucas Piazón. O Sporting, reduzido a 10 após a expulsão de Coates, empatou aos 84 minutos com a marcação de uma grande penalidade.

Com este empate, o Sporting caiu para o quarto lugar, com 36 pontos, e foi ultrapassado pelo Sporting de Braga, que venceu no Estádio da Luz e ficou com 37.

O Rio Ave segue em quinto lugar, com 33 pontos.