Lazio vence Inter e dá primeiro lugar à Juventus de Ronaldo

A Lazio recebeu e venceu este domingo o Inter de Milão (2-1), tirando os milaneses da liderança da liga italiana de futebol e empurrando-os para o terceiro lugar, com a Juventus a aproveitar para assumir o comando isolado.

Os visitantes até marcaram o primeiro golo da partida, com o inglês Ashley Young a surgir oportuno dentro da área da Lazio e a adiantar a formação de Milão quase em cima do intervalo (44 minutos), mas os comandados por Simone Inzaghi foram mais fortes na segunda parte e deram a volta ao marcador.

Primeiro, Ciro Immobile, o melhor marcador da Serie A com o impressionante registo de 26 golos marcados em 24 jornadas, marcou de penálti, aos 50 minutos, e, depois, o sérvio Sergej Milinkovic-Savic consumou a reviravolta e deu os três pontos à equipa da capital.

Com a vitória, a Lazio ultrapassou o Inter de Milão e segue agora no segundo lugar com 56 pontos, apenas um ponto abaixo da Juventus, e dois acima dos milaneses.

Quem aproveitou da melhor maneira o embate entre a Lazio e o Inter de Milão foi a Juventus, que voltou à liderança isolada do campeonato transalpino depois de bater em casa o Brescia, penúltimo classificado, por 2-0, numa partida em que o português

Cristiano Ronaldo foi poupado pelo treinador Maurizio Sarri. Dybala e Cuadrado foram os marcadores de serviço da 'velha senhora'.

Por seu turno, o Nápoles voltou às vitórias na deslocação ao terreno do Cagliari, com o único golo do encontro a ser apontado aos 66 minutos por intermédio do belga Dries Mertens. A formação napolitana está agora na oitava posição com 33 pontos, enquanto que o adversário de hoje está em 11.º com 32.

Nos outros jogos do dia, a Fiorentina foi a Génova golear a Sampdoria por 5-1, num encontro em que chegou ao intervalo a vencer por 3-0, depois do autogolo de Thorsby, aos oito minutos, e das grandes penalidades convertidas por Vlahovic (18) e Chiesa (40), que bisaram no segundo tempo.

Já o Parma, capitaneado por Bruno Alves, venceu por 1-0 no terreno do Sassuolo, com um golo de Gervinho (25), e mantém-se na luta por um lugar europeu, enquanto a Udinese empatou sem golos com o Verona, que teve Miguel Veloso como capitão.