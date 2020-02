Marítimo regressa às vitórias na receção ao Paços de Ferreira

O Marítimo regressou este domingo às vitórias ao bater o Paços de Ferreira por 3-0, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, com Nanu a bisar na partida.

A jogar em casa, o Marítimo adiantou-se no marcador com um golo de Zainadine, aos 21 minutos. Na segunda parte, Nanu marcou dois golos, aos 54 e 87, fixando o resultado final.

Com o triunfo deste domingo, o Marítimo regressa às vitórias, depois de cinco jogos sem vencer, e está no 12.º lugar, com 24 pontos, enquanto o Paços de Ferreira somou a sua quatro derrota consecutiva e está em 16.º, com 16 pontos.