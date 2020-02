Sporting de Braga conquista Mundialito de futebol de praia

O Sporting de Braga venceu hoje os russos do Spartak Moscovo, por 8-3, na final do Mundialito de clubes de futebol de praia, que decorreu em Moscovo, na Rússia, revalidando o título.

No primeiro período Jordan Santos adiantou a equipa portuguesa, com Rafael Padilha e Bruno Xavier a aumentarem a vantagem, enquanto no segundo período Bê Martins fez o quarto golo, antes de Ahmadzadeh reduzir.

No terceiro e último período, André Lourenço marcou o quinto do Sporting de Braga, que pouco depois perdeu Bruno Xavier, expulso por acumulação de amarelos.

A equipa russa aproveitou a vantagem numérica e reduziu a para 5-2, por intermédio de Zemskov.

O Sporting de Braga, que na sexta-feira perdeu com a equipa russa por 6-4, na fase de acesso às meias-finais, conseguiu repor a diferença em quatro golos, com um tento de Léo Martins, mas pouco depois, Pavlenko voltou a marcar para os russos.

Filipe Silva e Jordan marcaram os dois golos que fecharam a contagem da final, na qual os tricampeões portugueses revalidaram o título mundial, conquistado na época passada, então frente aos italianos do Catania.

O brasileiro Padilha foi eleito o melhor guarda-redes da competição, enquanto o seu compatriota Filipe foi considerado o melhor jogador da prova, na qual o Sporting de Braga perdeu apenas um dos quatro jogos disputados.

No grupo B de acesso às meias-finais, a equipa orientada por Bruno Torres entrou a vencer os brasileiros do Flamengo, por 6-4, bateu o Grasshopper, por 8-3, e perdeu com os adversários de hoje por 6-4.

Nas meias-finais, os bracarenses impuseram-se aos japoneses Tokyo Verdi por 4-2.