FC Barcelona vai poder contratar substituto de Dembélé

O FC Barcelona vai poder contratar um jogador durante os próximos 15 dias para substituir o avançado francês Ousmane Dembélé, que se lesionou com gravidade, noticia hoje a AFP citando fonte próxima da Liga espanhola de futebol.

A comissão médica do organismo de clubes autorizou o clube a recrutar um novo jogador fora dos períodos normais para transferências, ao abrigo do regulamento do campeonato espanhol, que prevê essa possibilidade em caso de lesão de um jogador que implique paragem prolongada.

O emblema catalão está, no entanto, limitado à contratação de um jogador que já esteja a atuar em Espanha, independentemente da divisão, e que não tenha alinhado na Liga dos Campeões.

Dembélé, de 22 anos, vai ficar afastado da competição até ao fim da época, em consequência de uma rutura completa do tendão proximal do bíceps femoral da perna direita, que motivou uma intervenção cirúrgica e deverá obrigar a um período de recuperação mínimo de seis meses.