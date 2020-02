As eleições para os órgãos sociais do FC Porto estão marcadas para o dia 18 de abril. O escrutínio para o quadriénio 2020/24 vai acontecer no estádio do Dragão entre as 10 e as 19 horas.

As candidaturas têm de ser de ser apresentadas até 19 de março. Recorde-se que o FC Porto é presidido por Pinto da Costa desde 1982 que, aos 82 anos, poderá recandidatar-se ao 15.º mandato no cargo.