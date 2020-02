Marcelo lembra que a Constituição condena o racismo e a xenofobia

O Presidente da República lembra que a Constituição é muito clara na condenação do racismo, da xenofobia e da discriminação. Marcelo Rebelo de Sousa apela, no entanto, aos portugueses para evitarem responder a provocações e entrar numa escalada.

O futebolista internacional maliano do FC Porto, Moussa Marega, pediu este domingo para ser substituído no jogo com o Vitória da Guimarães, devido a insultos racistas.

